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Ливерпуль и Спортинг разошлись результативной ничьей в товарищеском матче

09:33 31 Читати українською
Ливерпуль и Спортинг разошлись результативной ничьей в товарищеском матче
Спортинг – Ливерпуль, 25 июля, товарищеский матч

Команды порадовали зрителей из США борьбой и зрелищным футболом.

Межсезонье-2019, товарищеский матч

Спортинг – Ливерпуль – 2:2

Голы: Б.Фернандеш, 4, Вендел, 53 – Ориджи, 20 Вейналдум, 44

Ливерпуль: Миньоле, Александер-Арнольд (Гомес, 62), Матип (ван дер Берг, 89), ван Дейк (Ловрен, 77), Робертсон (Кент, 62), Хендерсон (Брюстер, 77), Окслейд-Чемберлен (Уилсон, 62), Фабиньо, Милнер, Вейналдум (Лаллана, 76), Ориджи (Джонс, 77).

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Победителя Лиги чемпионов ждал неприятный сюрприз уже в дебюте встречи – лидер лиссабонцев Бруну Фернандеш открыл счет на 4-ой минуте. Впрочем, подопечные Юргена Клоппа быстро оправились и смогли выйти вперед еще до свистка на перерыв.

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"Красные" не сделали надлежащих выводов и снова позволили сопернику отличиться в начале тайма. На этот раз их наказал Вендел, который и установил окончательный счет противостояния – 2:2.

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