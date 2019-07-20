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Клопп – о чемпионском параде Ливерпуля: Я не был пьян, все пиво выпил Алиссон

15:12 102 Читати українською
Клопп – о чемпионском параде Ливерпуля: Я не был пьян, все пиво выпил Алиссон
Алиссон и Юрген Клопп / gianlucadimarzio

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился курьезной ситуацией во время чемпионского парада мерсисайдцев.

"Я много раз просыпался утром и не мог поверить, что мы действительно выиграли Лигу чемпионов. Это особое достижение после поражения в финале прошлого года, это выглядело еще более невероятным.

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Люди думали, что я был пьян в автобусе. Но это не правда, я выпил только два пива. Я просто выглядел пьяным – все пиво выпил Алиссон", – поделился Клопп в комментарии Goal.com.

Напомним, Ливерпуль в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов, одолев Тоттенхэм в финале (2:0). Добавим, что голкипер мерсисайдцев Алиссон вместе с нападающим Фирмино стали победителями Копа Америка-2019.

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Англия Ливерпуль Ливерпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Алиссон Алиссон
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