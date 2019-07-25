Міньйоле повторив знаменитий фейл Каріуса з фіналу Ліги чемпіонів

Фани Ліверпуля моляться на швидке повернення Аліссона Беккера.

Завдяки бразильцю вболівальники "червоних" майже забули про жахливі провали своїх голкіперів, однак Сімон Міньйоле не дає їм розслабитись.

Клопп – про чемпіонський парад Ліверпуля: Я не був п'яним, усе пиво випив Аліссон

Бельгієць припустився елементарної помилки у товариському матчі проти Спортінга. Хавбек лісабонців Бруну Фернандеш завдав доволі прямолінійного удару з дальної відстані, втім, навіть такий постріл застав Міньйоле зненацька. Воротар мерсисайдців відбив круглого настільки незграбно, що той опинився у воротах – 1:0.

Ліверпуль і Спортінг розійшлися результативною нічиєю у товариському матчі

Цей епізод нагадав фейл Каріуса у фіналі Ліги чемпіонів 2017/18. Тоді німець також "ловив курей" після дального удару Гарета Бейла по центру воріт.