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Судьи из Италии отстранены от работы в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы – известна причина

6 марта 22:23 95 Читати українською
Судьи из Италии отстранены от работы в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы – известна причина
Итальянский рефери Давиде Масса / Фото из открытых источников

Следующий этап еврокубков пройдет без участия арбитров из Апеннин.

Итальянские арбитры из-за угрозы распространения коронавируса отстранены от судейства в матчах следующего раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы, сообщает издание Tuttomercatoweb.

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Союз европейских футбольных ассоциаций решил временно отстранить судей из Италии от работы в еврокубковых поединках.

На прошлой неделе матчи в Лиге Европы и Лиге чемпионов судили три итальянских арбитры. Даниэле Орсато обслуживал первую игру 1/8 финала Лиги чемпионов между Реалом и Манчестер Сити. Поединок 1/16 финала Лиги Европы между Эспаньолом и Вулверхэмптоном судил Марко Гуидо, а Давиде Масса работал на матче Арсенала с греческим Олимпиакосом.

Напомним, Италия – страна с наибольшим числом больных коронавирусом в Европе: там уже заболело более 4 тысяч человек, из которых почти 200 умерли.

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