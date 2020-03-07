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Легенда Интера призвал игроков Серии А выделить часть зарплаты на изучение коронавируса

21:35 44 Читати українською
Легенда Интера призвал игроков Серии А выделить часть зарплаты на изучение коронавируса
Игроков Серии А призвали скинуться деньгами / TMW

Известный в прошлом полузащитник Интера и сборной Италии Сандро Маццола уверен, что активное участие футболистов в борьбе с коронавирусом поднимет их статус в глазах общественности.

"В такой сложный момент для нашей страны было бы правильно, если бы футболисты внесли свой вклад и показали пример. Слишком часто этих ребят называют недалекими наемниками. Теперь у них есть шанс доказать обратное, послужив клубам и обществу.

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У игроков есть шанс показать, что они близки к народу. В Серии А они зарабатывают миллионы, так что в один месяц они могли бы выделить 5% от зарплаты на исследование коронавируса", – цитирует Маццолу Il Giornale.

Напомним, эпицентром эпидемии в Италии стала провинция Ломбардия, где и были зафиксированы первые случаи заболевания опасной болезнью на территории Апеннин. Из-за коронавируса федерация футбола Италии регулярно вносит изменения в календарь Серии А, а также рассматривает возможность изменить формат Кубка Италии.

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