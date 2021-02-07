Ньюкасл перестрелял Саутгемптон в рамках 23-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Такуми Минамино, который в зимнее трансферное окно покинул Ливерпуль на правах аренды, проводил свой первый матч за "святых" и отметил это событие забитым мячом.

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Правда, Саутгемптон еще до перерыва пропустил трижды, а втором тайме смог забить лишь однажды. Реабилитироваться за поражение в прошлом туре от Манчестер Юнайтед со счетом 0:9 не удалось. Серия поражений команды Ральфа Хазенхюттля в рамках АПЛ уже насчитывает 5 матчей подряд.

В свою очередь Ньюкасл благодаря этой победе сумел отдалиться от зоны вилета на расстояние в 10 очков.

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