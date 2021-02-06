Чемпионат Англии 2020/21, 23-й тур

Астон Вилла – Арсенал – 1:0

Голы: Уоткинс, 2

Бёрнли – Брайтон – начало в 17:00

Ньюкасл Юнайтед – Саутгемптон – начало в 17:00

Программу 23-го тура АПЛ открывал матч в Бирмингеме между Астон Виллой и Арсеналом. Соперников разделяло всего одно очко, а победитель поднялся бы на восьмую позицию в таблице, хотя бы на сутки сдвинув Тоттенхэм вниз. Арсенал так настроился, что пропустил уже на 74-й секунде: Соареш выбил подачу МакГинна на Траоре, а тот поймал отскок, обошел Седрика и выкатил пас на 11 метров – Уоткинс же замкнул ударом в левый нижний. 0:1. Для резервного голкипера гостей Мэта Райана это был первый матч в АПЛ – до него лишь три вратаря в истории турнира пропускали в первые две минуты своего дебюта.

Арсенал и Тоттенхэм поборются за таланта Айнтрахта

В то же время экс-голкипер Арсенала Мартинес на 29-й минуте спас Виллу от ответного гола, вытащив мяч из девятки после штрафного в исполнении Джаки. Райан, однако, не стушевался, черед две минуты выручив при выходе Траоре один на один. Последнюю возможность изменить счет до перерыва упустил Пепе, который пробил с правого края в ближний угол – неточно.

В первой половине второго тайма команды весело обменивались опасными моментами. Так, на 51-й минуте мощный выстрел Уоткинса в нижний угол вытащил Райан, а на 52-й Баркли пробил метров с 20-ти над ближней девяткой – Арсенал ответил ударом Бельерина под дальнюю штангу на 56-й минуте и выстрелом Пепе из пределов штрафной с рикошетом на 64-й. В обоих случаях бирмингемцев спас Мартинес. Кроме этого, соперники провели несколько опасных прострелов и заблокированных ударов.

Ближе к завершению поединка Астон Вилла стала ловить Арсенал на контратаках, едва не вылилось в гол на 78-й минуте – Грилиш качнул Холдинга на левом краю штрафной и пробил в дальний угол, однако Райан парировал. На 83-й же Уоткинс с паса Джека в эту же зону покатил мяч мимо голкипера, но тот прошёл в считанных сантиметрах от каркаса. Ещё через пять минут Уоткинс с той же точки стрелял низом под правую штангу, но и здесь Райан спас "канониров". Арсенал же имел всего два шанса отыграться: на 84-й минуте свежий Эдегор с линии штрафной пробил выше ворот, а на 90-й он не смог обработать мяч в шести метрах от голкипера. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Астон Виллы.

Челси победил Тоттенхэм: "шпоры" бьют антирекорды, крах футбола Моуринью и успешный старт Тухеля