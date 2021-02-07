Ньюкасл перестріляв Саутгемптон в рамках 23-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Такумі Мінаміно, який в зимове трансферне вікно покинув Ліверпуль на правах оренди, проводив свій перший матч за "святих" і відзначив цю подію забитим м'ячем.

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Щоправда, Саутгемптон ще до перерви пропустив тричі, а другому таймі спромігся забити лише один. Реабілітуватися за поразку в минулому турі від Манчестер Юнайтед з рахунком 0:9 не вдалося. Серія поразок команди Ральфа Хазенхюттля в рамках АПЛ уже налічує 5 матчів поспіль.

Своєю чергою Ньюкасл завдяки цій перемозі зумів віддалитися від зони вильоту на відстань у 10 очок.

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