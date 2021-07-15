Главный тренер закарпатцев Василий Кобин рассказал о том, как будет комплектоваться команда накануне старта в УПЛ.

"Мы в стороне от кабинетных решений, поэтому готовимся к сезону в своем режиме. Идет работа, которую мы запланировали. Думаю, нам немного повезло, что в первом туре Минай не сыграет против Динамо. Нашу игру перенесли, поэтому у нас будет дополнительная неделя для качественной подготовки к старту в УПЛ.

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На трансферном рынке сейчас высокая конкуренция. В борьбу за достойных футболистов включились также клубы Первой лиги, которые будут ставить задачу выйти в УПЛ. Хотя качественных свободных игроков не так много. Поэтому, если у нас будет возможность усилиться кем-то из арендованных футболистов, мы от такой возможности отказываться не будем.

Конечно, кадровый потенциал после вылета команды из УПЛ изменился. Футболистов с контрактами у нас осталось мало, в основном молодые игроки, ребята из U-19. Поэтому, конечно, нам нужны опытные футболисты, которые смогут усилить команду", – сказал Кобин в интервью Meta Ratings.

Напомним, накануне Минай было официально утверждено последним участником УПЛ сезона 2021/22 вместо донецкого Олимпика, который снялся с соревнований.

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