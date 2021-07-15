"Ми в стороні від кабінетних рішень, тому готуємося до сезону в своєму режимі. Йде робота, яку ми запланували. Думаю, нам трохи пощастило, що у першому турі Минай не зіграє проти Динамо. Нашу гру перенесли, тому у нас буде додатковий тиждень для якісної підготовки до старту в УПЛ.

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На трансферному ринку зараз висока конкуренція. У боротьбу за гідних футболістів включилися також клуби Першої ліги, які будуть ставити завдання вийти в УПЛ. Хоча якісних вільних гравців не так багато. Тому, якщо у нас буде можливість підсилитися кимось із орендованих футболістів, ми від такої можливості відмовлятися не будемо.

Звичайно, кадровий потенціал після вильоту команди з УПЛ змінився. Футболістів з контрактами у нас залишилося мало, переважно молоді гравці, хлопці з U-19. Тому, звичайно, нам потрібні досвідчені футболісти, які зможуть підсилити команду", – сказав Кобін в інтерв'ю Meta Ratings.

Нагадаємо, напередодні Минай було офіційно затверджено останнім учасником УПЛ сезону 2021/22 замість донецького Олімпіка, який знявся зі змагань.

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