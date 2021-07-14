"Мы на Селезнева рассчитываем. Он к нам приехал, ему нужно время, чтобы набрать форму, потому что он полгода был вне футбола, занимался индивидуально. Конечно, одно дело работать самостоятельно, другое – в коллективе. Но я надеюсь, что он подпишет с нами контракт и усилит Минай в Премьер-лиге.

Минай официально включен в состав УПЛ сезона 2021/22

Мы с ним много раз говорили после того, как он ушел из Колоса. Конечно, он очень мотивирован. Рекорды – это его личные амбиции и задачи. Кроме того, он хочет играть на высоком уровне, чтобы убрать разговоры о гульках и алкоголике, чтобы болельщики перестали говорить об этих моментах. В этом его мотивация", – цитирует Кобина Meta-ratings.

Евгений Селезнев находится в статусе свободного агента с первого июля. Переход в Минай 35-летнего форварда теперь набрал еще более реальных очертаний, ведь клуб официально вернулся в УПЛ.

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