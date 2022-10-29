"Победа есть победа. Против любой команды играть сложно. Мы знаем Минай, они знают нас, часто смотрим матчи друг друга. Нам было важно после положительной для нас игры в Киеве (против Динамо (1:1), – прим.) с таким же настроением и желанием сыграть эту игру.

Ворскла – Минай – 2:0 – видео голов и обзор матча

У соперника сбитый состав, и он практически не меняется. Случаются замены, но команда сыграна. А в таком случае ее трудно расшатать. И эти очки и победы, одержанные на выезде – это доказательство. Отлаженная игра, у них есть три-четыре наработанные комбинации при стандартах, мы понимали это и готовились к этому. Но без доли везения не обходится ни одна победа.

Помогло, что забили первыми быстрый гол. Ведь соперник продолжает реагировать, а ты начинаешь подстраиваться. Хотя со стороны Миная стандарты были опасны для нас. Все боролись, сражались, несколько раз вратарь нас выручил – у Ризныка есть такие качества, что в трудные времена он нам помогает. Сегодня он ничего не "привез", не нарисовал. А так несколько раз были моменты, когда хватал мяч и резко начинал атаку. В частности, после одного из таких эпизодов могли забить третий мяч. Он хорошо видит поле, читает и понимает игру. Есть банальная поговорка, что вратарь – это пол команды. И сегодня это подтвердилось. Хотя вся команда сыграла хорошо, не только Ризнык", – цитирует Скрипника официальный сайт Миная.

Напомним, после 10-ти туров Ворскла в турнирной таблице УПЛ идет восьмой, имея в своем активе 11 очков.

Ворскла обыграла Минай благодаря убийственной реализации – команда Скрипника обошла Динамо и серьезно поднялась в УПЛ