Ігор Солдат, Олександр Бандура, Сергій Панасенко, Дмитро Нємчанінов і Богдан Чуєв більше не є гравцями Миная.

Минай офіційно оголосив про припинення співпраці з 5 футболістами. Команду Любеновіча покинули: Ігор Солдат, Олександр Бандура, Сергій Панасенко, Дмитро Нємчанінов і Богдан Чуєв.

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Варто зазначити, Минай не гратиме до кінця року, оскільки матч з ЛНЗ було вирішено перенести на весну.

Нагадаємо, закарпатці посідають останню сходинку УПЛ, відстаючи від зони перехідних матчів на 6 очок. Нещодавно клуб замінив головного тренера Володимира Шарана на Желько Любеновіча.

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