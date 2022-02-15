Минай усилился сразу тремя игроками, среди которых есть воспитанник Динамо
18:35 - Читати українською
Закарпатский клуб активно проводит трансферную кампанию.
Полузащитники Дмитрий Касимов, Владислав Наумец и Ловро Грайфонер подписали контракты с Минаем, сообщает официальный сайт клуба.
Минай подписал двух защитников с опытом выступлений в Европе
Наумец является воспитанником Динамо, который недавно покинул греческую Янину. Грайфонер играл за словенские Драву, Алюминий и кипрский Акритас. Последним клубом Касимова был Оболонь.
После 18 туров чемпионата Украины Минай остается в зоне вылета – 15-е место.
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