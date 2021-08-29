Противостояние между Минаем и Шахтером в прошлом сезоне оказалось весёлым. Первая встреча завершилась разгромом закарпатцев (1:5), а на майский матч "лисы" неожиданно отказались выходить – букмекеры заметили аномальное движение ставок. Команда таки сыграла, потерпев ещё один разгром (0:4). Нынешнее выступление минайцев тоже выглядит весело, ведь они заявились в чемпионат, имея 6 футболистов на контракте и одержав победу в первом же туре.

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Проект Василия Кобина на старте сезона выглядит довольно крепким орешком. Коллективу удалось переиграть Александрию и расписать ничью с Зарей, а поражение от Динамо было ожидаемым. В последнем же туре Минай проиграл Вересу на выезде, однако там команде откровенно не повезло – она ​​лучше провела первый тайм, создала несколько качественных моментов во втором и не забила пенальти. Словом, "лис" не стоит недооценивать.

У закарпатцев достаточно проблем, однако сегодня главной из них является Шахтер. Даже в параллельной Вселенной не существует ситуаций, в которых Минай цепляется за очки с "горняками" – тем более, когда речь идёт о мотивированных на победу "горняков". После вчерашней победы Динамо дончане отстают от чемпиона на четыре зачётных балла, поэтому сейчас подопечные Роберто Де Дзерби не имеют проблем с мотивацией.

Правда, однажды они уже оступились, неожиданно проиграв Александрии – причем созданных голевых шансов с игры у "оранжево-чёрных" было мало. Да и в других матчах УПЛ Шахтер имел проблемы со взломом "автобусов", допустив немало моментов у своих ворот. Команда Роберто Де Дзерби выглядит сырой в организационном плане, а сейчас она ещё и утомлена тяжелым поединком с Монако.

Осечка с Александрией, однако, была единственной для "горняков", а во всех остальных матчах они одерживали победы на классе. Показательными стали поединки со Львовом и Металлистом 1925, когда соперники держали 0:0 в течение первого часа игры, пропустив 2-3 гола в последующие 20-30 минут. Ну а там, где не хватает класса, Шахтеру помогает фарт – об этом уже знает Монако.

Кадровая ситуация

Травмированные: Витао, Матвиенко (под вопросом), Педринью

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Минай – Шахтер

Минай: Кучер – Кныш, Лиховидько, Матич, Горин, Багайоко – Петрусенко, Хахлёв, Кулиев – Белоног, Селезнёв

Шахтер: Пятов – Конопля, Кривцов, Марлон, Корниенко – Степаненко, Патрик – Марлос, Судаков, Мудрик – Траоре

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Теоретически, у Миная действительно есть шансы зацепиться за очки. Дончане приедут в Ужгород на фоне усталости после Монако и проведут ощутимую ротацию, а закарпатцы сегодня выставят автобус с пятью защитниками. У Шахтера точно будут определённые проблемы, поэтому ставить на разгром не стоит.

Впрочем, для Шахтера все вышеуказанные проблемы не являются новинкой, а класс команды позволяет выносить соперников вроде Миная "одной левой". Конечно, в истории было достаточно случаев, когда гранды раздавали очки безусловным аутсайдерам, но на основе такого опыта прогнозировать хотя бы ничью не имеет смысла. "Горняки" на 10 порядков сильнее – и именно они сегодня отпразднуют победу.

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