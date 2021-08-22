"Дорогу осилит идущий! Такие поражения делают нас сильнее!

Верес – Минай – 1:0 – видео гола и обзор матча

Только так воспитывается характер! Никогда не сдавайтесь", – написал Селезнёв на своей странице в социальной сети Instagram, приложив фото из тренажерного зала.

Напомним, в матче 5-го тура Минай на выезде минимально уступил Вересу 0:1. Селезнёв вышел на поле в стартовом составе и был заменен на Ахмедзаде на 56-й минуте встречи. Интересно, что закарпатцы имели шанс сравнять счет с пенальти, однако Белоног не смог переиграть кипера ровенчан. Ассистент главного тренера Миная Николай Цымбал после этого эпизода даже пожалел, что так скоро заменил Селезнёва.

Верес одержал первую победу после возвращения в УПЛ, минимально переиграв Минай