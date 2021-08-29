Протистояння між Минаєм і Шахтарем у попередньому сезоні виявились веселими. Перша зустріч завершилась розгромом закарпатців з рахунком 1:5, а на травневий матч "лиси" несподівано відмовились виходити – букмекери помітили аномальний рух ставок. Команда таки зіграла, зазнавши нового розгрому (0:4). Нинішній виступ минайців теж виглядає весело, адже вони заявились у чемпіонат, маючи 6 футболістів на контракті й здобувши перемогу в першому ж турі.

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Проект Василя Кобіна на старті сезону виглядає доволі міцним горішком. Колективу вдалося переграти Олександрію і розписати нічию з Зорею, а поразка від Динамо була очікуваною. В останньому турі Минай програв Вересу на виїзді, однак там команді відверто не пощастило – вона краще провела перший тайм, створила кілька якісних моментів у другому й не забила пенальті. Словом, "лисів" не варто недооцінювати.

У закарпатців достатньо проблем, однак зараз головною з них є Шахтар. Навіть у паралельному Всесвіті не існує ситуацій, у яких Минай чіпляється за очки з "гірниками" – тим паче, коли мова йде про вмотивованих на перемогу "гірників". Після вчорашньої перемоги Динамо донеччани відставли від чемпіона на чотири залікових бали, тож сьогодні підопічні Роберто Де Дзербі не матимуть проблем з мотивацією.

Щоправда, одного разу вони вже оступилися, несподівано програвши Олександрії – причому створених гольових нагод з гри у "помаранчево-чорних" було дуже мало. Та і в інших матчах УПЛ Шахтар мав проблеми зі зламом "автобусів", допустивши немало моментів біля власних воріт. Команда Роберто Де Дзербі виглядає сирою в організаційному плані, а зараз вона ще й втомлена важким поєдинком з Монако.

Осічка з Олександрією, однак, була єдиною для "гірників", а у всіх інших матчах вони здобували перемоги на класі. Показовими стали поєдинки зі Львовом та Металістом 1925, коли суперники впевнено тримали 0:0 протягом першої години гри, пропустивши 2-3 голи в наступні 20-30 хвилин. Ну а там, де не вистачає класу, Шахтарю допомагає фарт – про це вже знає Монако.

Кадрова ситуація

Травмовані: Вітао, Матвієнко (під питанням), Педрінью

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Минай – Шахтар

Минай: Кучер – Книш, Лиховидько, Матіч, Горін, Багайоко – Петрусенко, Хахльов, Кулієв – Білоног, Селезньов

Шахтар: Пятов – Конопля, Кривцов, Марлон, Корнієнко – Степаненко, Патрік – Марлос, Судаков, Мудрик – Траоре

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Теоретично, у Миная дійсно є шанси зачепитись за очки. Донеччани приїдуть в Ужгород на тлі втоми після Монако й проведуть відчутну ротацію, а закарпатці сьогодні виставлять автобус з п'ятьма захисниками. У Шахтаря точно будуть певні проблеми, тож ставити на розгром не варто.

Втім, для Шахтаря всі вищезазначені фактори не є новинкою, а клас команди дозволяє виносити суперників на кшталт Миная "однією лівою". Звісно, в історії траплялося багато випадків, коли гранди втрачали очки з безумовними аутсайдерами, але на основі такого досвіду прогнозувати бодай нічию немає сенсу. "Гірники" на 10 порядків сильніші – і саме вони сьогодні відсвяткують перемогу.

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