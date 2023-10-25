Український нападник Данило Колесник покинув Минай, повідомляє офіційний сайт "лисів".

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Зазначається, що сторони припинили співпрацю за обопільною згодою.

Нагадаємо, 22-річний форвард підписав контракт з Минаєм влітку 2022 року терміном на два сезони. 29 серпня цього ж року дебютував за закарпатців в УПЛ у матчі проти Олександрії. Загалом провів за команду Володимира Шарана 16 матчів: 15 минулого сезону і лише 1 у поточному розіграші чемпіонату України. За весь час зумів відзначитись лише одним асистом. Transfermarkt оцінює його у 150 тисяч євро.

До слова, Колесник – вихованець київського Арсенала. Раніше встиг пограти за Колос (дубль), Ворсклу (молодіжку), чеську МСМ Академі та ВПК-Агро. Вболівальникам він запам'ятався за мотивами бійки з росіянами у турецькому готелі, коли став на захист прибиральниці, якій нахамив гравець Шинніка.

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