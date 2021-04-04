Минай после четырех поражений и ничьей в первых шести турах второго круга УПЛ заштормило. "Лисы" опустились на предпоследнюю позицию в таблице, Василий Кобин ушел в отставку, вместо него пришел 36-летний дебютант Николай Цымбал, а параллельно СНБО наложил санкции на владельца клуба. В таких условиях необходимо было цепляться хотя бы за ничью, но в соперники в 20-м туре выпал крепкий Колос – в текущем сезоне "хлеборобы" трижды отбирали очки у грандов, продолжая вести борьбу за еврокубки. В двух последних матчах они разгромили Мариуполь и переиграли Зарю – и сегодня подопечные Руслана Костышина точно не собирались делиться зачетными баллами.

Кополовец завершил карьеру футболиста

Первый тайм прошел при тотальном доминировании гостей. Минай даже ни одного удара по воротам не произвел, а вот ковалёвцы могли забивать минимум трижды. Так, на 11-й минуте Лысенко замыкал навес с правого фланга, направив мяч в дальний угол – штанга спасла "лис"! На 24-й же контратака Колоса 2-в-1 завершилась выходом Владимира один на один с Поповичем, но переиграть его в ближнем бою нападающий не смог. Не повезло и Антюху, которому на 30-й минуте удалось принять передачу в штрафную и пробить внешней стороной стопы в ближнюю девятку – Попович спас хозяев. В конце концов, отдыхать команды ушли при нулях на табло.

Во втором тайме роли изменились. Теперь уже Колос ничего не демонстрировал в атаке, а вот Минай с каждой новой атакой создавал все более опасные моменты. На 48-й минуте Кожанов прорвался правым флангом на край штрафной и пробил с острого угла во внешнюю сторону сетки, а на 50-й закарпатцы заработали опасный стандарт – правда, Сакив с него попал в стенку. На 56-й шикарную возможность отличиться получил Нуриев, который замкнул подачу с углового ударом под перекладину – Волынец спас ковалёвцев! На 63-й же из-за пределов штрафной площадки стреляли Нуриев и Лопирёнок – было опасно, но неточно.

Разозлённый Руслан Костышин на 68-й минуте снял с игры Антюха и Ильина, бросив в бой Смирнова и Данфи, однако никакого улучшения этот ход Колосу не принес.Минай же продолжал создавать классные моменты: на 71-й минуте Лопирёнку считанных сантиметров не хватило до замыкания подачи Кожанова со штрафного, а на 75-й Нуриев с дальней дистанции пробил в правую девятку – мяч попал во внешнюю сторону сетки! Только после этого ковалёвцы огрызнулись врыванием Чурко в штрафную и неоднозначным падением. Арбитр пенальти не дал.

Руслан Костышин сразу же добавил к атаке Нгамба и Хлебаса, а Николай Цымбал ответил своими заменами – на поле вышли Милевский и Угечукву. Нигериец на 82-й минуте мог вывести хозяев вперед, пробив метров с 18-ти в касание, но мяч пролетел рядом с дальней штангой! На 90-й же классный проход Нуриева на левый край штрафной завершился выстрелом низом, но Волынец спокойно поймал "круглого". В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Таким образом, Минай набрал 15 очков, сравнявшись со Львовом и оставшись на предпоследней позиции в турнирной таблице. Колос, имея в активе 30 зачетных баллов, держится шестым.

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