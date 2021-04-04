Спортивный директор Миная Михаил Кополовец повесил бутсы на гвоздь. Он планирует сосредоточиться на других делах клуба.

37-летний футболист решил завершить карьеру футболиста, сообщил Богдан Тымовчак в эфире ТК Футбол.

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По словам журналиста, такое решение Кополовец принял после ухода Василия Кобина с поста главного тренера Миная. Михаил уверен, что закарпатцам стоит набирать зачетные баллы для сохранения прописки в элите, а потому он сосредоточится на работе спортивным директором.

В текущем сезоне Михаил Кополовец был в заявке Миная на Премьер-лигу, но сыграл лишь 19 минут в проигранном поединке против Динамо (0:3).

Напомним, за свою карьеру одиозный футболист успел поиграть в Закарпатье, Говерле, Карпатах, Белшыне, Айнхайте и Минае. Больше всего матчей у него за львовский коллектив – 160.

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