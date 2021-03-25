Похоже, что Минай определился с преемником Василия Кобина на посту главного тренера клуба.

Журналист Роман Бебех в своем телеграмм-канале сообщил, что Александр Севидов провел первую тренировку во главе Минай, хотя о назначении еще не было объявлено официально.

Ковалец может возглавить Минай после ухода Кобина

Напомним, что Минай находится в поиске замены Василию Кобину, который вчера, 24 марта, подал в отставку. Кроме Севидова на должность претендует Сергей Ковалец, который находится без работы после ухода из Черноморца в феврале 2021 года.

После 19-ти туров Минай занимает в турнирной таблице УПЛ предпоследнюю, тринадцатую строчку, имея в своем активе 14 очков.

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