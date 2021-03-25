Украинский тренер Сергей Ковалец попал в сферу интересов Миная после отставки Василия Кобина.

Ковалец станет конкурентом Александра Севидова в борьбе за тренерское кресло Миная, сообщает Sportarena.

Севидов прокомментировал слухи о возможности возглавить Минай

Экс-наставник молодежной сборной Украины в феврале покинул пост главного тренера Черноморца – одесситы занимали третье место на момент его ухода. Минай же находится в поиске замены Василию Кобину, который вчера, 24 марта, подал в отставку.

После 19-ти туров Минай занимает в турнирной таблице УПЛ предпоследнюю, тринадцатую строчку, имея в своем активе 14 очков.

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