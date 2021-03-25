Журналіст Роман Бебех у своєму телеграм-каналі повідомив, що Олександр Севідов провів перше тренування на чолі Миная, хоча про призначення ще не було оголошено офіційно.

Ковалець може очолити Минай після відходу Кобіна

Нагадаємо, що Минай перебуває у пошуку заміни Василю Кобіну, який вчора, 24 березня, подав у відставку. Окрім Севідова на посаду претендує Сергій Ковалець, який перебуває без роботи після відходу з Чорноморця в лютому 2021 року.

Після 19-ти турів Минай посідає у турнірній таблиці УПЛ передостанню, тринадцяту сходинку, маючи у своєму активі 14 очок.

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