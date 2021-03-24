На тренерском мостике закарпатской команды произойдут изменения. Минай будет бороться за выживание в УПЛ уже без Василия Кобина.

Главный тренер Миная Василий Кобин подал в отставку, сообщает официальный сайт закарпатской команды.

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Решение о прекращении сотрудничества с клубом было принято после встречи с президентом Миная Валерием Пересоляком.

Напомним, 35-летний специалист возглавил команду в 2019 году. За это время Минай провел 55 матчей, выиграл Первую лигу сезона 2019/20, вышел в полуфинал Кубка Украины, дебютировал в УПЛ. Кто заменит Кобина на посту главного тренера, будет объявлено позже.

После 19-ти туров Минай занимает в турнирной таблице УПЛ предпоследнюю, тринадцатую строчку, имея в своем активе 14 очков.

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