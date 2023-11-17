Новым главным тренером Миная стал Желько Любенович, сообщает Sport.ua.

Минай официально уволил Шарана – известно, кто может возглавить аутсайдера УПЛ

Спортивный директор "лисов" Сергей Билан представил команде 42-летнего наставника перед сегодняшней тренировкой. По информации источника, в тренерский штаб сербского специалиста войдут Игорь Дудник и Андрей Новак, который будет отвечать за подготовку вратарей.

К слову, после завершения карьеры игрока (в 2018 году) Любенович работал тренером-селекционером Зари, был помощником наставника в составе U-19. Последним местом работы Желько был сербский Железничар Панчево (ассистент главного тренера), который он покинул в июне 2022 года, и с тех пор оставался без работы.

Напомним, 17 ноября Минай объявил о прекращении сотрудничества с Владимиром Шараном. При его каденции команда так и не смогла одержать ни одной победы в текущем сезоне и после 14-ти туров с 6-ю очками находится на последней строчке турнирной таблицы УПЛ.

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