Новим головним тренером Миная став Желько Любеновіч, повідомляє Sport.ua.

Минай офіційно звільнив Шарана – відомо, хто може очолити аутсайдера УПЛ

Спортивний директор "лисів" Сергій Білан представив команді 42-річного наставника перед сьогоднішнім тренуванням. За інформацією джерела, до тренерського штабу сербського фахівця увійдуть Ігор Дудник та Андрій Новак, який відповідатиме за підготовку воротарів.

До слова, після завершення кар'єри гравця (у 2018 році) Любеновіч працював тренером-селекціонером Зорі, був помічником наставника у складі U-19. Останнім місцем роботи Желько був сербський Железнічар Панчево (асистент головного тренера), який він покинув у червні 2022 року, і з того часу залишався без роботи.

Нагадаємо, 17 листопада Минай оголосив про припинення співпраці з Володимиром Шараном. За його каденції команда так і не змогла здобути жодної перемоги у поточному сезоні і після 14-ти турів з 6-ма очками перебуває на останній сходинці турнірної таблиці УПЛ.

"Пообіцяли купити пачку вафель": хавбек ЛНЗ про подарунок для героя, пораду Дулуба та враження від роботи Софії Причини