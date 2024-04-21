"На этом этапе я могу только факт подтвердить, что действительно был выход на наших футболистов. Всю остальную информацию пока не можем разглашать, поскольку сотрудничаем со следствием. Как только можно будет, то, конечно, не будем молчать и предоставим все объяснения.

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Мы обратились в УАФ по этой ситуации. Есть определенная процедура, когда клубы получают подозрительные звонки. Пытались сразу написать объяснения и поставить в известность соответствующий комитет УАФ.

Сами игроки сообщили об этом руководство клуба. Со всеми футболистами провели беседы дополнительно", – сказал Небесник в комментарии Tribuna.

Напомним, накануне матча-переигровки между Минаем и Динамо Сергей Третьяк, товарищ Артема Милевского, предлагал игрокам закарпатского клуба Дмитрию Немчанинову и Евгению Скибе по 5000 долларов за сдачу матча с Динамо. Киевляне в этой игре одержали победу 3:1, а Немчанинов оформил автогол.

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