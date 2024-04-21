"На цьому етапі я можу тільки факт підтвердити, що дійсно був вихід на наших футболістів. Всю іншу інформацію поки не можемо розголошувати, оскільки співпрацюємо зі слідством. Як тільки можна буде, то, звісно, не будемо мовчати та надаватимемо усі пояснення.

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Ми звернулися в УАФ щодо цієї ситуації. Є певна процедура, коли клуби отримують підозрілі дзвінки. Намагалися одразу написати пояснення та поставити до відома відповідний комітет УАФ.

Самі гравці сповістили про це керівництво клубу. З усіма футболістами провели бесіди додатково", – сказав Небесник у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, напередодні матчу-перегравання між Минаєм і Динамо Сергій Третьяк, товариш Артема Мілевського, пропонував гравцям закарпатського клубу Дмитру Нємчанінову та Євгену Скибі по 5000 доларів за здачу матчу з Динамо. Кияни у цій грі здобули перемогу 3:1, а Нємчанінов оформив автогол.

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