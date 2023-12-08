Полузащитники Владимир Одарюк и Андрей Ралюченко покинули Минай, сообщает официальный сайт "лисов".

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Действия контрактов прекращены по согласию сторон.

Напомним, оба футболиста присоединились к Минаю летом 2023 года в статусе свободных агентов. 29-летний Одарюк пришел из Ингульца и принял участие в 15 матчах, а 28-летний Ралюченко прибыл из Металлиста и провел 12 игр (результативными действиями игроки не отмечались).

Ранее команду Желько Любеновича покинули Игорь Солдат, Александр Бандура, Сергей Панасенко, Дмитрий Немчанинов, Богдан Чуев, Олег Вишневский, Юрий Кравчук и Александр Мельник.

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