Минай продолжает кадровую революцию – Любенович и Ко остались еще без двух игроков
Закарпатцы решили полностью перетасовать свой состав, сделав ставку во второй части сезона на новых исполнителей.
Полузащитники Владимир Одарюк и Андрей Ралюченко покинули Минай, сообщает официальный сайт "лисов".
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Действия контрактов прекращены по согласию сторон.
Напомним, оба футболиста присоединились к Минаю летом 2023 года в статусе свободных агентов. 29-летний Одарюк пришел из Ингульца и принял участие в 15 матчах, а 28-летний Ралюченко прибыл из Металлиста и провел 12 игр (результативными действиями игроки не отмечались).
Ранее команду Желько Любеновича покинули Игорь Солдат, Александр Бандура, Сергей Панасенко, Дмитрий Немчанинов, Богдан Чуев, Олег Вишневский, Юрий Кравчук и Александр Мельник.
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