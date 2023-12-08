Закарпатці вирішили повністю перетасувати свій склад, зробивши ставку у другій частині сезону на нових виконавців.

Півзахисники Володимир Одарюк та Андрій Ралюченко покинули Минай, повідомляє офіційний сайт "лисів".

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Дії контрактів припинено за згодою сторін.

Нагадаємо, обидва футболісти приєднались до Миная влітку 2023 року у статусі вільних агентів. 29-річний Одарюк прийшов з Інгульця і взяв участь у 15 матчах, а 28-річний Ралюченко прибув з Металіста і провів 12 ігор (результативними діями гравці не відзначались).

До слова, раніше команду Желько Любеновіча покинули Ігор Солдат, Олександр Бандура, Сергій Панасенко, Дмитро Нємчанінов, Богдан Чуєв, Олег Вишневський, Юрій Кравчук та Олександр Мельник.

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