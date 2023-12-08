"Атмосфера в Минае была на самом высоком уровне, с Богдановичем (Владимиром Шараном, – прим.) у нас отличные отношения. Ребята все дружили, никаких конфликтов и банд не было, как кто-то думает. Когда Богданович уезжал из Ужгорода, то вся команда собралась, чтобы поблагодарить его.

"Предложили такой контракт, что я решил уйти": лидер Миная – о кадровой революции, долгах и будущем закарпатцев

Как в команде восприняли отставку Шарана? Такие слухи в кулуарах ходили еще до матча с Колосом. Но это футбол. Не было результата и руководство решило что-то изменить, влить в команду новую кровь. Однако по факту вышло, что сменили тренера на одну игру. Можно было это сделать уже в зимнее межсезонье.

Мы поработали с Любеновичем две недели. Желько хочет сохранить коллектив в УПЛ и расслабить футболистов. Посмотрим, как это будет. Когда Желько играл с нами в квадрат, было видно, что свои футбольные навыки он не растерял. Как тренер Любенович хочет играть в более современный футбол: игра заточена вперед, короткие передачи, выход из обороны в атаку через пас, а не выбивать мяч.

Все тренеры хотят играть в Барселону. Но у Барсы были Пике, Хави, Иньеста, Месси, а в Минае – Немчанинов, Бандура, Панасенко, Солдат. Именно поэтому клуб называется Минай, а не Барселона. Следует понимать, с какими игроками играть в Барселону. Никто не запрещает играть в красивый футбол, но нужно исходить из того, что у нас есть.

Если сравнивать Любеновича с Шараном... Это два совершенно разных тренера. Богданович строже, а Любенович нам в первый день сказал: "Я хочу, чтобы у вас всегда на лицах была улыбка". Тренировки мне напоминали детский сад – все улыбаются, смеются. Любенович хотел раскрепостить футболистов. Но я не могу сказать, что Богданович был каким-то тираном и запрещал смеяться", – сказал Немчанинов. Украинскому футболу.

Напомним, сезон 2022/23 стал самым успешным в истории Миная – Шаран сумел занять с командой десятую строчку. В текущем первенстве закарпатцы не одержали ни одной победы и ушли на зимнюю паузу последними.

Багато охочих погріти руки на талантах Руху, або Чого вчить сумна історія Кухаревича