Півзахисник Олександр Петрусенко припинив виступи за Минай і перебрався у чемпіонат Угорщини.

Закарпатський клуб на своєму офіційному сайті оголосив, що Петрусенко, пройшовши медогляд, підписав контракт з угорським Гонведом. Це другий повноцінний трансфер в історії Минаю.

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Олександр Петрусенко виступав за український клуб упродовж 2021 року, був капітаном та найкращим гравцем Минаю в першій половині нинішнього сезону, в якому провів 18 матчів без результативних дій.

Зазначимо, що Петрусенко здобував футбольну освіту в структурі Динамо, але пробитися в першу команду Динамо не зміг. Новий клуб 23-річного українця – це середняк чемпіонату Угорщини. Після 17-ти турів Гонвед посідає восьме місце серед 12-ти команд.

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