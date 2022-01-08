Вероятный будущий наставник Миная Владимир Шаран будто бы определился с игроками, которых хотел бы подписать в закарпатский клуб.

Специалист уже в ближайшее время возглавит Минай и имеет варианты, как усилить команду, утверждает Footboom.

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Одним из его ассистентов должен стать Вадим Чернышенко, работавший с Шараном в Александрии. Также наставник хочет пригласить экс-подопечных Глеба Бухала и Андрея Новикова, до сих пор выступающих за Александрию.

Добавим, что Бухал, выступающий на позиции центрального защитника, провел всего 3 матча в этом сезоне, а Новиков (форвард) – 4. Впрочем, оба игрока не отличались результативными действиями.

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