Минай пытается усилить состав за несколько дней до своего старта в чемпионате Украины.

Закарпатский клуб на своем официальном сайте объявил о подписании сразу трех новичков.

Минай нашел замену Кополовцу

Первый – вингер Антон Байдал, который воспитывался в академии Шахтера, однако на молодежном уровне выступал за Мариуполь. Хавбек Эльдар Кулиев также играл в составе азовцев и имеет опыт на уровне УПЛ (7 матчей в прошлом сезоне). Третьим новичком стал опорник Михаил Месхи, который последние три года защищал цвета венгерского Мезекевешда.

Напомним, в прошлом сезоне Минай занял последнюю строчку УПЛ, однако спасся от вылета благодаря понижению Олимпика. Новую кампанию закарпатцы начнут 31 июля матчем против Александрии.

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