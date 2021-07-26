Сергей Билан будет занимать одну из ключевых должностей в структуре клуба, информирует официальный сайт закарпатцев. Функционер уже активно выполняет свои обязанности.

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Билан работает в Минае с 2017 года. За это время он стал активным участником создания и отладки работы клубной ДЮСШ, а также академии. В должности спортивного директора он заменит Михаила Кополовца.

Напомним, в прошлом сезоне Минай занял последнюю строчку УПЛ, однако спасся от вылета благодаря понижению Олимпика. Новую кампанию закарпатцы начнут 31 июля матчем против Александрии.

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