Пресс-служба Миная объявила о прекращении сотрудничества с двумя футболистами. Не входят в планы Владимира Шарана Андрей Семенко и Роман Бодня.

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Игроки прекратили сотрудничество с клубом по обоюдному согласию сторон.

Напомним, оба исполнителя присоединились к закарпатской команде летом 2021 года. За это время Семенко провел 6 матчей, результативными действиями не отличался. Бодня за основной состав сыграл лишь один поединок и еще девять раз выходил за U-19 (1 гол).

На зимнюю паузу Минай ушел на предпоследней строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 10 очков.

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