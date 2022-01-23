Спарринг "лисов" против венгров завершился минимальным поражением. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Дебрецен (Венгрия) – Минай (Украина) – 1:0

Гол: Уграи, 36

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В первом контрольном поединке Минай на поле соперника уступил венгерскому Дебрецену. Судьбу матча решил единственный гол, забитый в середине первого тайма.

У подопечных Владимира Шарана было несколько моментов, чтобы как минимум спасти ничью, но своими шансами не воспользовались Евгений Селезнев, Эльдар Кулиев и Антон Байдал. После игры с Дебреценом закарпатцы вернутся в Украину, где 28 января проведут спарринг против Ужгорода.

Напомним, на зимнюю паузу Минай ушел на предпоследней строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 10 очков.

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