Прес-служба Миная оголосила про припинення співпраці з двома футболістами. Не входять у плани Володимира Шарана Андрій Семенко та Роман Бодня.

Минай програв у першому матчі під керівництвом Шарана – кривдником закарпатців став угорський Дебрецен

Гравці припинили співпрацю з клубом за обопільною згодою сторін.

Нагадаємо, обидва виконавці приєдналися до закарпатської команди влітку 2021-го року. За цей час Семенко провів 6 матчів, результативними діями не відзначався. Бодня за основний склад зіграв лише один поєдинок і ще дев'ять разів виходив за U-19 (1 гол).

На зимову паузу Минай пішов на передостанній сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 10 очок.

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