"Произошло то, что должно было произойти. Мы смогли достичь того, чего хотели, к чему шли. Каждый процесс в обществе имеет свои этапы: создания, развития, становления. Клуб создали недавно, быстро развивали, и сейчас идет процесс становления на уровне элиты украинского футбола.

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У нас большое желание, чтобы результаты в УПЛ были хорошие. Будет нелегко: и футболистам, и нам. Но надеемся, что мы пройдем все этапы положено, с гордостью. Спасибо всем: футболистам, тренерам, менеджерам и болельщикам. Надеемся, что в этом сезоне будем хорошо выглядеть в турнирной таблице", – поделился президент Миная Валерий Пересоляк в комментарии официальному сайту клуба.

Интересно, что игроки не продолжили ярко праздновать свой успех, а вернулись к тренировкам. Минай еще не успел дебютировать УПЛ, поскольку их матч со Львовом был перенесен. Таким образом, минайцы сыграют свой первый поединок в элитном дивизионе против Александрии – базовая дата поединка 12 сентября.

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