"Відбулося те, що повинно було відбутися. Ми змогли досягнути того, чого прагнули, до чого йшли. Кожен процес у суспільстві має свої етапи: створення, розвитку, становлення. Клуб створили недавно, швидко розвивали, і зараз йде процес становлення на рівні еліти українського футболу.

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У нас велике бажання, щоб результати в УПЛ були хороші. Буде нелегко: і футболістам, і нам. Але сподіваємося, що ми пройдемо всі етапи належно, з гордістю. Дякую всім: футболістам, тренерам, менеджерам та вболівальникам. Сподіваємося, що в цьому сезоні будемо гарно виглядати у турнірній таблиці", – поділився президент Миная Валерій Пересоляк у коментарі офіційному сайту клубу.

Цікаво, що гравці не продовжили яскраво святкувати свій успіх, а повернулись до тренувань. Минай ще не встиг дебютувати УПЛ, оскільки їхній матч зі Львовом був перенесений. Таким чином, минайці зіграють свій перший поєдинок в елітному дивізіоні проти Олександрії – базова дата поєдинку 12 вересня.

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