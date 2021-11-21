Минай получил мощный стимул на матч с Ингульцом – закарпатцам пообещали погасить долги
15:10 - Читати українською
Один из аутсайдеров турнирной таблицы УПЛ переживает не самые лучшие времена.
39’ Евгений Селезнев
45+2’ Олег Горин
90+2’ Михаил Месхи
Максим Ковалёв 28’
Михаил Плохотнюк 80’
28’ Максим Ковалёв
39’ Евгений Селезнев
45+2’ Олег Горин
80’ Михаил Плохотнюк
90+2’ Михаил Месхи
У Минайа есть задолженность по зарплате за прошлый месяц, сообщил журналист Богдан Тимовчак в эфире канала "Футбол".
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Руководство ужгородцев, однако, обещает погасить долг после матча с Ингульцем. Эту информацию Тимовчаку подтвердили и в тренерском штабе закарпатской команды.
Напомним, ранее сообщалось, что владелец Миная Валерий Пересоляк перестал финансировать команду, поскольку охладел к футболу, однако позже он эту информацию опроверг.
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