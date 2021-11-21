Один из аутсайдеров турнирной таблицы УПЛ переживает не самые лучшие времена.

У Минайа есть задолженность по зарплате за прошлый месяц, сообщил журналист Богдан Тимовчак в эфире канала "Футбол".

Президент Миная прокомментировал слухи о прекращении финансирования клуба

Руководство ужгородцев, однако, обещает погасить долг после матча с Ингульцем. Эту информацию Тимовчаку подтвердили и в тренерском штабе закарпатской команды.

Напомним, ранее сообщалось, что владелец Миная Валерий Пересоляк перестал финансировать команду, поскольку охладел к футболу, однако позже он эту информацию опроверг.

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