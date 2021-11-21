Минай отримав потужний стимул на матч з Інгульцем – закарпатцям пообіцяли погасити борги
15:10 - Читать на русском
Один з аутсайдерів турнірної таблиці УПЛ переживає ненайкращі часи.
39’ Євген Селезньов
45+2’ Олег Горін
90+2’ Михайло Месхі
Максим Ковальов 28’
28’ Максим Ковальов
39’ Євген Селезньов
45+2’ Олег Горін
90+2’ Михайло Месхі
Минай має заборгованість по зарплаті за минулий місяць, повідомив журналіст Богдан Тимовчак в ефірі каналу "Футбол".
Президент Миная прокоментував чутки про припинення фінансування клубу
Керівництво ужгородців, однак, обіцяє погасити борг після матчу з Інгульцем. Цю інформацію Тимовчаку підтвердили також і у тренерському штабі закарпатської команди.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що власник Миная Валерій Пересоляк перестав фінансувати команду, оскільки охолов до футболу, проте пізніше він цю інформацію спростував.
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