Один з аутсайдерів турнірної таблиці УПЛ переживає ненайкращі часи.

Минай має заборгованість по зарплаті за минулий місяць, повідомив журналіст Богдан Тимовчак в ефірі каналу "Футбол".

Президент Миная прокоментував чутки про припинення фінансування клубу

Керівництво ужгородців, однак, обіцяє погасити борг після матчу з Інгульцем. Цю інформацію Тимовчаку підтвердили також і у тренерському штабі закарпатської команди.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що власник Миная Валерій Пересоляк перестав фінансувати команду, оскільки охолов до футболу, проте пізніше він цю інформацію спростував.

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