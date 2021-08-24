Полузащитник Динамо Роман Бодня продолжит свои выступления в Минае, сообщает официальный сайт УПЛ.

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20-летний футболист перешел в команду Василия Кобина в статусе свободного агента. Условия соглашения с новым клубом не разглашаются, однако Transfermarkt указывает, что контракт подписан до 30 июня 2023 года. За закарпатцев новичок будет выступать в футболке под номером 20. К слову, Бодня уже успел сыграть за Минай в чемпионате U-19 против Вереса (0:0).

Напомним, Роман – воспитанник Динамо. Прошлый сезон провел в Черноморце, за который сыграл 3 матча в Первой лиге. Transfermarkt оценивает игрока в 50 тысяч евро.

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