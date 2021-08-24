Желающим подписать Жерсона Родригеса придется изрядно раскошелиться – киевляне не собираются отдавать свою звезду за бесценок.

Как известно, Динамо готово расстаться со своим люксембургским легионером Жерсоном Родригесом. Однако, киевляне не спешат принимать первое попавшееся предложение и вывесили четкий ценник на свою звезду.

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По сообщению Telegram-канала Динамо Киев Inside, "бело-синие" отказываются продавать 26-летнего форварда меньше чем за 5 млн евро. В то же время клуб готов рассмотреть вопрос с рассрочкой выплат или арендой.

Также источник отмечает, что на Родригеса был наложен штраф за невыполнение своих рекламных обязательств перед New Balance. В клубе в целом недовольны поведением футболиста.

Напомним, контракт нападающего с Динамо рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 3 млн евро. Ранее о желании подписать Жерсона заявлял новичок Серии А – Салернитана.

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