Півзахисник Динамо Роман Бодня продовжить свої виступи в Минаї, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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20-річний футболіст перейшов у команду Василя Кобіна у статусі вільного агента. Умови угоди з новим клубом не розголошуються, однак Transfermarkt вказує, що контракт підписаний до 30 червня 2023 року. За закарпатців новачок буде виступати у футболці під номером 20. До слова, Бодня вже встиг зіграти за Минай у чемпіонаті U-19 проти Вереса (0:0).

Нагадаємо, Роман – вихованець Динамо. Минулий сезон провів у Чорноморці, за який зіграв 3 матчі у Першій лізі. Transfermarkt оцінює гравця у 50 тисяч євро.

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