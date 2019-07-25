Минай подписал первого легионера в истории клуба – ним стал бразилец, который играл в Европе

Бразильский защитник Антонио Сантос стал игроком Миная.

Закарпатский клуб подписал контракт с 20-летним бразильским защитником Антонио Сантосом, сообщает официальный сайт Миная. Детали сделки и условия перехода не разглашаются.

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Заметим, что последним клубом Сантоса был Локомотив Кошице, который выступает во второй лиге чемпионата Словакии. Там защитник провел 10 поединков.

К слову, ранее генеральный директор Миная Михаил Кополовец говорил, что хочет, чтобы в закарпатском клубе выступали игроки из этого региона Украины.

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