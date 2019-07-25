Минай підписав першого легіонера в історії клубу – ним став бразилець, який грав у Європі

Бразильський захисник Антоніо Сантос став гравцем Миная.

Закарпатський клуб підписав контракт з 20-річним бразильським захисником Антоніо Сантосом, повідомляє офіційний сайт Миная. Деталі угоди та умови переходу не розголошуються.

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Зауважимо, що останнім клубом Сантоса був Локомотив Кошіце, який виступає у другій лізі чемпіонату Словаччини. Там оборонець провів 10 поєдинків.

До слова, раніше генеральний директор Миная Михайло Кополовець казав, що хоче, аби в закарпатському клубі виступали гравці з цього регіону України.

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