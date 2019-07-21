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Кобин рассчитывает, что Кополовец поможет Минаю как футболист

16:02 36 Читати українською
Кобин рассчитывает, что Кополовец поможет Минаю как футболист
Василий Кобин и Михаил Кополовец / ФК Минай

Главный тренер Миная Василий Кобин признался, что рассчитывает на помощь Михаила Кополовца на футбольном поле.

"Если буду видеть, что он готов помочь команде, он будет играть. Если не будет готов, будет заниматься своими делами – выполнять роль спортивного директора.

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Проходили сбор, Кополовец половину пропустил. Видно, что ему физически немного тяжеловато. Думаю, до старта чемпионата Михаил наберет форму и поможет команде", – сказал Кобин в эфире ТК Футбол.

Напомним, в ноябре 2018 года Кополовец стал спортивным директором Миная, но не завершил карьеру футболиста.

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Первая лига Михаил Кополовец Михаил Кополовец Минай Минай Василий Кобин Василий Кобин
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