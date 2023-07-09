Минай на своем официальном сайте сообщил о продлении контрактов с Олегом Вишневским и Сергеем Петько.

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Соглашение с Вишневским было пролонгировано до июня 2024 года, тогда как Петько будет играть за закарпатцев до 2025-го.

Заметим, что Олег Вишневский провел 27 матчей за Минай в прошлом сезоне, в которых отметился 4 голами и 1 ассистом. Сергей Петько в 12 поединках отметился 1 забитым мячом.

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