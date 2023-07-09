Киевское Динамо камня на камне не оставило от словенского Триглава. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Контрольные матчи

Динамо – Триглав – 9:0

Голы: Ярмоленко (2), Буяльский, Леднев, Яцик, Диалло (2), Волошин (2)

Киевляне лишь сегодня объявили о спарринге со словенским Триглавом, а игра прошла за закрытыми дверями для прессы. После вчерашней победы 8:0 над Вольфсбергом киевляне продолжили феерию – на этот раз "бело-синие" разбили соперника со счетом 9:0.

Дебютные гол и ассисты Ярмоленко в видеообзоре матча Динамо – Вольфсберг – 8:0

Счет в игре открыл Ярмоленко, который добил мяч в ворота с близкого расстояния. Удвоил преимущество Буяльский после тонкого паса Шапаренко, а третий гол забил Ярмола. Леднев сделал счет 4:0 ударом под перекладину. Яцик классным ударом с линии штрафной забил пятый.

На этом издевательство над соперником не закончилось – Диалло и Назар Волошин оформили по дублю и довели счет до 9:0.

Динамо забило 8 мячей в спарринге на сборах – Ярмоленко дебютировал голом и ассистами, Леднев создал два шедевра